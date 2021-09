UFC Vegas 37: Três brasileiros e "meio" no octógono; veja card, horários e onde assistir

Em uma noite de 14 lutas no UFC Vegas 37, o Brasil será representado por três lutadores nascidos no país e de outro radicado em solo brasileiro. São Ariane Lipski, Antonio Arroyo e Carlston Harris, este nascido na Guiana. Na luta principal da noite, Anthony Smith e Ryan Spann buscaram ganhar posições no ranking dos meio-pesados.

O primeiro a subir no octógono, no card preliminar, será justamente o guianês Carlston Harris, conhecido como Moçambique. Levará as cores da bandeira do Brasil para a luta contra o estadunidense Impa Kasanganay, no meio-médio. Em 10 lutas, tem 9 vitórias e uma derrota, enquanto Harris tem 20 lutas na carreira: 16 vitórias e 4 derrotas.

VEJA ENCARADAS

No peso-médio, Antonio Arroyo enfrenta Joaquin Buckley, atleta dos Estados Unidos, na abertura do card principal. Os dois lutadores buscam avançar na categoria e querem lutas maiores, no top10. Arroyo tem 13 lutas como profissional, sendo 9 vitórias e 4 derrotas. Já Buckley já fez 15 lutas: 12 vitórias e 3 derrotas. Inclusive, vem de resultado negativo. Perdeu para o italiano Alessio Di Chirico, em janeiro.

Já Ariane Lipski precisa voltar ao caminho das vitórias. A brasileira de Curitiba (PR) encara a alemã perigosa Mandy Bohm, invicta no MMA. Venceu as 7 lutas que disputou até aqui. Lipski, no entanto, vem de duas derrotas seguidas dentro da organização. Acumula 13 vitórias e perdeu 7 lutas.

Luta principal

No embate principal da noite, Anthony Smith e Ryan Spann medem forças na divisão dos meio-pesados, que tem como campeão Jan Blachowicz. Smith é o sexto do ranking, enquanto Spann é o 11º. A luta vale muito para os dois, que querem chegar ao topo da categoria. Ambos, inclusive, vêm de vitória no UFC.

UFC Vegas 37: Smith x Spann

18 de setembro, no Apex, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (21H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso meio-pesado: Anthony Smith x Ryan Spann

Peso meio-pesado: Ion Cutelaba x Devin Clark

Peso-mosca: Ariane Lipski x Mandy Bohm

Peso-leve: Arman Tsarukyan x Christos Giagos

Peso-galo: Nate Maness x Tony Gravely

Peso-médio: Joaquin Buckley x Antonio Arroyo

CARD PRELIMINAR (17H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso meio-pesado: Mike Rodriguez x Tafon Nchukwi

Peso-galo: Pannie Kianzad x Raquel Pennington

Peso-leve: Zhu Rong x Brandon Jenkins

Peso-galo: Montel Jackson x JP Buys

Peso-mosca: Erin Blanchfield x Sarah Alpar

Peso meio-médio: Impa Kasanganay x Carlston Harris

Peso-galo: Gustavo Lopez x Heili Alateng

Peso-palha: Emily Whitmire x Hannah Goldy

