UFC Vegas 37: Ariane Lipski vence Mandy Bohm por decisão unânime; veja resultados

Uma noite boa para os representantes do Brasil no UFC Vegas 37, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. A curitibana Ariane Lipski venceu Mandy Bohm por decisão unânime dos juízes e o guianês radicado no Brasil, Carlston Harris, aplicou um bonito nocaute em Impa Kasanganay. Já Antônio Arroyo, que fez a luta de abertura do card principal, foi ao chão com golpes de Joaquin Buckley.

A vitória de Ariane foi fundamental para ganhar confiança dentro do UFC. A atleta vinha de duas derrotas na organização, somando 4 derrotas e duas vitórias nas últimas lutas. Agora, com o feito, pode sonhar com novas oportunidades para subir no ranking do peso mosca.

Guinês-brasileiro

Radicado no Brasil, o guianês Carlston Harris deu show no octógono, nocauteando o perigoso Impa Kasanganay, que tinha apenas uma derrota na carreira. Agora são cinco vitórias em sequência de Harris, duas dentro do UFC. A expectativa, diante do bom desempenho no UFC Vegas 37, é ganhar novas oportunidades, com lutadores mais experientes.

Resultados Oficiais

Card Principal

Peso meio-pesado: Anthony Smith finalizou Ryan Spann no 1R;

finalizou Ryan Spann no 1R; Peso meio-pesado: Ion Cutelaba venceu Devin Clark por decisão unânime;

venceu Devin Clark por decisão unânime; Peso mosca: Ariane Lipski venceu Mandy Bohm por decisão unânime;

venceu Mandy Bohm por decisão unânime; Peso leve: Arman Tsarukyan nocauteou Christos Giagos no 1R;

nocauteou Christos Giagos no 1R; Peso galo: Nate Maness nocauteou Tony Gravely no 2R;

nocauteou Tony Gravely no 2R; ​Peso médio: Joaquin Buckley nocauteou Antônio Arroyo no 3R;

Card Preliminar

Peso meio-pesado: Tafon Nchukwi venceu Mike Rodríguez por decisão unânime;

venceu Mike Rodríguez por decisão unânime; Peso galo: Raquel Pennington venceu Pannie Kianzad por decisão unânime;

venceu Pannie Kianzad por decisão unânime; Peso leve: Zhu Rong venceu Brandon Jenkins por TK no 3R;

venceu Brandon Jenkins por TK no 3R; Peso galo: Montel Jackson venceu JP Buys por decisão unânime;

venceu JP Buys por decisão unânime; Peso mosca: Erin Blanchfield venceu Sarah Alpar por decisão unânime;

venceu Sarah Alpar por decisão unânime; Peso meio-médio: Carlston Harris nocauteou Impa Kasanganay no 1R;

nocauteou Impa Kasanganay no 1R; Peso galo: Gustavo Lopez vs Heili Alateng terminou empatada ;

Gustavo Lopez vs Heili Alateng terminou ; Peso mosca: Hannah Goldy finalizou Emily Whitmire no 1R

