UFC 268: Usman x Covington e dois brasileiros em ação; veja card, horários e onde assistir

O UFC 268 reserva duas grandes revanches em disputas de cinturão no Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na luta principal da noite, Kamaru Usman reencontra Colby Covington na divisão dos meio-médios; enquanto Rose Namajunas tem novo confronto com Zhang Weili. Além deles, dois brasileiros sobem no octógono na noite deste sábado (6), a partir das 19h (horário de Brasília).

Usman e Covington lutaram pela primeira vez em dezembro de 2019, no UFC 245, quando o nigeriano venceu por nocaute técnico (socos). Agora, dois anos depois, Covington quer dar o troco e tomar o cinturão dos meio-médios, aplicando a segunda derrota em toda a carreira de Kamaru.

Veja como foi a primeira luta

No co-main event do UFC 268, Namajunas e Zhang tocam novamente as lutas seis meses após o primeiro embate, que teve como vencedora a lutadora norte-americana, conquistando o cinturão da categoria peso-palha e performance da noite.

Dois brasileiros

O Brasil será representado por dois lutadores. No meio-pesado, John Allan enfrenta o estadunidense Dustin Jacoby. O atleta brasileiro vem de uma derrota para Roman Dolidze e um "no contest" (sem resultado) diante de Mike Rodriguez, precisando urgentemente de uma vitória para se manter vivo na organização.

Alex "Poatan" Pereira estreiará no UFC contra o grego Andreas Michailidis na categoria peso-médio. O sonho é começar com o pé direito e estabelecer uma caminhada vencedora no maior grupo de MMA do mundo.

Onde assistir o UFC 268

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

UFC 268: Usman x Covington 2

Sábado, 6 de novembro, em Las Vegas

Card principal (22h, de Brasília)

Cinturão meio-médio: Kamaru Usman x Colby Covington

Cinturão peso-palha: Rose Namajunas x Zhang Weili

Peso-galo: Frankie Edgar x Marlon Vera

Peso-pena: Shane Burgos x Billy Quarantillo

Peso-leve: Justin Gaethje x Michael Chandler

Card preliminar (19h, de Brasília)

Peso-médio: Alex Poatan x Andres Michailidis

Peso-leve: Al Iaquinta x Bobby Green

Peso-médio: Phil Hawes x Chris Curtis

Peso-médio: Edmen Shahbazyan x Nassourdine Imavov

Peso meio-médio: Ian Garry x Jordan Williams

Peso-pesado: Gian Villante x Chris Barnett

Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x John Allan

Peso-pena: Melsik Baghdasaryan x Bruno Souza

Peso-mosca: CJ Vergara x Ode Osbourne

