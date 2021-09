UFC 266: Três brasileiros em ação em Las Vegas; veja card, horários e onde assistir

A T-Mobile Arena, em Las Vegas, será o palco de duas disputas de título no UFC 266, na noite deste sábado (25). Entre os penas, Alex Volkanovski defenderá pela segunda vez o cinturão, desta vez contra Brian Ortega. Já Valentina Shevchenko enfrenta Lauren Murphy pelo cinturão do peso-mosca feminino. Será a sexta defesa de Shevchenko.

Entre as novidades da noite, a volta ao octógono do polêmico Nick Diaz, seis anos após sua última luta. Robbie Lawler será o oponente nos meio-médios, para uma revanche: em 2004 os dois mediram forças no UFC 47, quando Diaz teve o braço levantado pelo árbitro.

Brasileiros

O pelotão brasileiro terá três representantes em Las Vegas. No card principal, Jéssica Andrade lutará contra Cynthia Calvillo, no peso-mosca. As demais lutas ocorrerão no card preliminar: Taila Santos será a primeira a lutar na noite, contra Roxanne Modafferi, no peso-mosca; e Marlon Moraes, fechando os confrontos iniciais, mede forças com Merab Dvalishvili entre os galos.

VEJA ENCARADAS

.UFC 266: Volkanovski x Ortega

25 de setembro, no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (23H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Cinturão peso-pena: Alex Volkanovski x Brian Ortega

Cinturão peso-mosca: Valentina Shevchenko x Lauren Murphy

Peso-médio: Nick Diaz x Robbie Lawler

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Jairzinho Rozenstruik

Peso-mosca: Jéssica Andrade x Cynthia Calvillo

CARD PRELIMINAR (19H15, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso-galo: Marlon Moraes x Merab Dvalishvili

Peso-leve: Dan Hooker x Nasrat Haqparast

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Chris Daukaus

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Taila Santos

Peso-leve: Uros Medic x Jalin Turner

Peso-médio: Cody Brundage x Nick Maximov

Peso meio-médio: Matthew Semelsberger x Martin Sano

Peso-pena: Jonathan Pearce x Omar Morales

