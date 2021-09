Turfe: criação cearense é destaque em GP de Quarto de Milha na Bahia

A tradição cearense na criação da veloz raça Quarto de Milha foi mais uma vez renovada, desta vez em disputada sabatina na cidade de Jacobina (BA). Ônix Fly Reason, filho de Good Dash Reason WA e Flo Fast Sign, criação da fazenda cearense Haras Claro e propriedade do Haras ZM/ Pai Berilo/ Fazenda Bela Vista, foi o grande campeão do VII GP Jockey Club Nego Vel.

A prova ocorreu na tarde deste domingo (26) e concentrava cavalos de todo o País, em disputa acirrada. Para se ter ideia, um dos participantes foi segundo colocado no GP Megarace, um dos mais tradicionais do País e que ocorre em Sorocaba (SP).

No fim de semana anterior, as emoções ocorreram no Jockey Club Cearense (JCC), com a realização do Fortaleza Quarter Horse Show (GP e leilão).

