Tottenham x Arsenal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Tottenham enfrenta o Arsenal nesta domingo (16), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, antes do início da rodada, o Tottenham ocupava a 6ª posição, com 33 pontos. O Arsenal estava em 5º, com 35. O líder da competição é o Manchester City, que venceu o Chelsea no sábado (15) e disparou na ponta com 56.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Tottenham: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Winks, Sessegnon; Lucas, Kane. Técnico: Antonio Conte.

Arsenal: Ramsdale; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Lacazette, Nketiah. Técnico: Mikel Arteta.

Tottenham x Arsenal

Competição: 22ª rodada da Premier League.

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Data: 13:30h (de Brasília), domingo, 16 de janeiro.

Árbitro: C. Kavanagh.

Transmissão: Star+.





Quero receber conteúdos exclusivos de esporte