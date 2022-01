Torcedor do São Paulo invade campo com faca na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Durante a partida entre Palmeiras e São Paulo, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um torcedor do time tricolor invadiu o gramado da Arena Barueri armado com uma faca. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu quando a partida estava próxima do fim e alguns torcedores do São Paulo invadiram o campo. Os jogadores do Palmeiras buscaram se defender das agressões e a faca logo foi encontrada. O objeto ficou em posse da arbitragem da partida.

Os torcedores foram retirados do gramado depois da invasão e, segundo o portal, o fato deve ser relatado em súmula.

O placar finalizou com Palmeiras vencendo o São Paulo por 1 x 0, conseguindo uma vaga na final da Copinha para enfrentar o Santos.

