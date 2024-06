Tombense/MG x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (21), às 17h, contra o Tombense/MG no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), em jogo pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

A equipe cearense vem reagindo na competição e após duas vitórias seguidas, deixou o Z4 da Série C. A última vitória foi fora de casa contra o Náutico, nos Aflitos, por 1 a 0. Assim, a equipe de Marcelo Cabo busca a 3ª vitória seguida para se distanciar da zona de rebaixamento. O Lobo está em 16º com 6 pontos.

O Tombense perdeu para a Aparecidense/GO na rodada anterior, está em 9º com 11 pontos e mira uma vaga no G8.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tombense



Felipe Garcia, Iury, Roger Carvalho, Rony Fernandes, Emerson, Mikael, Pierre, Rickson, Pedro, Gustavo Modesto e Igor Bahia. Técnico: Raul Cabral

Floresta

Luiz Daniel, Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima, Ícaro, Davi Castro, Wescley, Marcelo, Romarinho, Andrew e Buba. Técnico: Marcelo Cabo. Técnico: Marcelo Cabo

Tombense x Floresta | FICHA TÉCNICA

Competição: 10ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG)

Data: 22/07/2024

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Nogueira Prado - BA

Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira - BA

Assistente 2: Jamilly Costa Oliveira - BA