Thiago Galhardo tem melhor início de temporada da carreira; veja números

O atacante Thiago Galhardo é o atual artilheiro do Fortaleza na temporada 2023. Em nove jogos disputados neste ano com a camisa tricolor, o jogador de 33 anos soma cinco gols e uma assistência. O camisa 91 participa ativamente da criação de gols do Leão do Pici, tendo uma média de uma participação em gols a cada 93 minutos.

Galhardo inaugurou o placar na vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Bahia na Arena Fonte Nova, na noite da última terça-feira (14). Com mais este gol, Thiago chegou ao seu 12º gol com a camisa tricolor, considerando as temporadas de 2022 e de 2023. Com isso, ele igualou o número de gols que marcou em sua passagem pelo Ceará, rival do Fortaleza.

JOGOS DE THIAGO GALHARDO NA TEMPORADA 2023:

Fortaleza 2 x 0 Iguatu | 47 minutos jogados

Fortaleza 1 x 0 Caucaia | 74 minutos jogados

Fortaleza 2 x 0 Campinense | 31 minutos jogados

Fortaleza 1 x 0 Sergipe | 90 minutos jogados + 1 gol

Barbalha 1 x 2 Fortaleza | 45 minutos jogados + 1 assistência

Fortaleza 6 x 1 Atlético-CE | 68 minutos jogados + 2 gols

ABC 2 x 0 Fortaleza | 45 minutos jogados

Ceará 2 x 1 Fortaleza | 90 minutos jogados + 1 gol

Bahia 3 x 0 Fortaleza | 68 minutos jogados + 1 gol

“É meu melhor início de temporada até hoje”, afirmou o atacante em entrevista. Sozinho, Thiago Galhardo tem mais gols que todos os demais atacantes do elenco do Fortaleza neste ano. O argentino Silvio Romero balançou as redes em duas oportunidades, enquanto Pedro Rocha e Romarinho marcaram um gol cada, totalizando quatro gols juntos.