Tainara Almeida, atacante do Ceará, é convocada para jogos da Seleção Brasileira Sub-20

A atacante Tainara Almeida, destaque nas categorias de base do Ceará, foi convocada, na tarde desta quinta-feira (7), para integrar a Seleção Feminina Sub-20. A atleta participou da IV fase de preparação em setembro, com partiticação em atividades e dois jogos-treino na capital federal.

Sob o comando do técnico Jonas Urias, Tainara fará parte do elenco que disputará dois jogos preparatórios da Seleção, nos dias 22 e 25 de outubro, contra o Paraguai, no Centro de Treinamento e Altorendimento Asociacion Paraguaya de Fútbol, em Assunção.

Confira lista completa de convocadas:

Goleiras

Gabriela Barbieri – Internacional

Amanda Coimbra – Atlético-MG

Yanne Camille – Ferroviária

Defensoras

Lauren Leal – São Paulo

Patrícia Maldaner – Grêmio

Tarciane – Corinthians

Kaylane – Flamengo

Lais Sartori – Grêmio

Ana Clara Consani – São Paulo

Jamille Santos – Bahia

Laura Valverde – Santos

Meio-campistas

Miriam Cavalcante – São Paulo

Vitória Yaya – São Paulo

Rafaela Levis – Grêmio

Luany – Fluminense

Analuyza – Santos

Atacantes

Milena Leal – São Paulo

Milena Barreto – Internacional

Giovana Marcelino – São Paulo

Giovanna Fernandes – Santos

Tainara Almeida – Ceará

Nicole Marussi – Santos

Isabelle Caroline – São Paulo

