Sport x ABC pela semifinal da Copa do Nordeste é suspenso por conta de forte chuva na Ilha do Retiro

A partida entre Sport e ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste de 2023, foi suspensa, nesta quarta-feira (29), aos 16 minutos do 2º tempo. O motivo era a condição do gramado da Ilha do Retiro, em Recife/PE, que ficou alagado após uma forte chuva, sem o funcionamento da drenagem. A CBF deve divulgar a nova data para a retomada do jogo.

Legenda: A drenagem da Ilha do Retiro não funcionou com a forte chuva durante Sport x ABC Foto: reprodução / SBT

A medida foi tomada pelo árbitro Dênis da Silva Serafim, com anuência dos jogadores das duas equipes. O juiz fará um relatório sobre a situação. O duelo deve seguir com os mesmos atletas em campo e a manutenção do placar parcial.

Assim, o adversário do Ceará, que eliminou o Fortaleza na outra semifinal, ainda não foi definido. Enquanto o confronto estava ocorrendo, o time pernambucano vencia por 1 a 0, com gol de Vagner Love no 1º tempo.

Caso a classificação seja confirmada, a decisão do Nordestão será em dois jogos. O primeiro seria na Arena Castelão, com a volta na Ilha do Retiro, pois o Sport teria a melhor campanha da competição regional.

SPORT X ABC | FICHA TÉCNICA