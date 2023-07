Sport anuncia a contratação do volante Felipe, ex-Fortaleza

Nesta terça-feira (25), o volante Felipe, ex-Fortaleza, foi anunciado como novo reforço do Sport para a sequência da Série B. Cedido pelo Goiás, o atleta assinou contrato com o Leão da Ilha até o fim do ano de 2023.

Felipe já está no CT do time pernambucano, realizando exames e trabalhos físicos. No primeiro semestre deste ano, o jogador fez 17 jogos, marcou um gol e concedeu uma assistência pelo Esmeraldino.

Legenda: Volante já veste a camisa de sua nova equipe. Foto: Thiago Lemos / Sport

HISTÓRIA NO TRICOLOR

Legenda: Felipe defendeu o Fortaleza por oito temporadas. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Felipe foi revelado pelo Maranguape, onde realizou 17 jogos antes de se transferir para o Fortaleza. No Leão, foram oito anos, 289 jogos, 10 gols e seis assistências. Além disso, o volante foi hexacampeão cearense, bicampeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B e participou de campanhas históricas que levaram o Fortaleza a disputar a Copa Sul-Americana e a Taça Libertadores.