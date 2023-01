Sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes acontece nesta sexta-feira (13); veja participantes

O sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes 2022 acontece nesta sexta-feira (13), às 8h (horário de Brasília), na Academia de Futebol Mohammed VI em Salé, Rabat (MAR).

Ao todo, sete clubes disputam a edição 2022 do Mundial de Clubes. O torneio será disputado entre 1 e 11 de fevereiro, no Marrocos.

As cidades-sedes da competição ainda não foram divulgadas pela FIFA.

Veja participantes do Mundial de Clubes 2022

Wydad Casablanca, do Marrocos - Campeão da Liga dos Campeões da CAF 2021-22

Al-Hilal, da Arábia Saudita - Campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2021

Al-Ahly, do Egito - Vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF 2021-22

Seattle Sounders FC, dos Estados Unidos - Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2022

Flamengo, do Brasil - Campeão da Taça Libertadores da América de 2022

Auckland City, da Nova Zelândia - Campeão da Liga dos Campeões da OFC de 2022

Real Madrid, da Espanha - Campeão da UEFA Champions League de 2022

Legenda: Logotipo do Mundial de Clubes 2022 Foto: Divulgação / FIFA

Regulamento

Al-Ahly e Auckland City abrem as disputas do Mundial de Clubes. As equipes participam de um modelo preliminar para chegar às quartas de final do torneio. Na fase seguinte, estarão Wydad Casablanca, Al-Hilal, Seattle Sounders FC e o vencedor de Al-Ahly x Auckland City.

Por serem campeões da Libertadores da América e da Champions League, Flamengo e Real Madrid iniciam a disputa do Mundial de Clubes na semifinal.