Sócios do Fortaleza esgotam ingressos para jogo contra Coritiba, no PV; venda será para visitantes

O Fortaleza informou na manhã desta quarta-feira (23) que a venda de ingressos para a partida contra o Coritiba, no próximo domingo (27), no Estádio Presidente Vargas (PV), acontecerá apenas para o setor visitante.

Isso se deve ao fato de que todos os setores do estádio já foram preenchidos por sócios-torcedores do Fortaleza que realizaram o check-in (confirmação de presença) para a partida. O jogo acontece neste domingo (27), às 18h30, pela 21ª rodada da Série A.

“Devido ao menor número de vagas, todos os nossos setores foram preenchidos por sócios-torcedores. Assim, só haverá vendas de ingressos para o setor visitante”, informou o clube tricolor através de seu perfil nas redes sociais.

INGRESSOS PARA A TORCIDA VISITANTE

Os valores dos ingressos para o setor visitante são R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). As vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço. No dia do jogo, os ingressos serão vendidos de forma online, nas lojas físicas e nas bilheterias do Estádio Presidente Vargas.

Fortaleza e Coritiba entram em campo neste domingo (27), às 18h30 de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a 21ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.