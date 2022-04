Silvio Romero cita preparo do Fortaleza e importância do jogo contra o River Plate na Libertadores

O Fortaleza foi recebido com empolgação pela torcida na Argentina. A equipe enfrenta o River Plate na segunda rodada da Libertadores. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (12), o atacante Silvio Romero falou do preparo da equipe, do valor da partida para a história do clube e a importância de recuperar o ritmo do início da temporada.

“A gente tá com uma expectativa alta. Estamos preparados para fazer um bom jogo. Sabemos que vamos enfrentar um grande rival, possivelmente dos melhores da competição. Somos uma equipe brasileira, com tudo que isso implica, e dentro da competição somos importantes. O Brasil é um país que sempre é protagonista. Vamos enfrentar a partida, um campo difícil. É um grande rival e um grupo muito disputado”, disse o jogador.

Primeiro, queremos nos reencontrar com o jogo que mantivemos no início do ano. Depois, sabemos que vai ser um jogo difícil. Como argentino, conheço o River. Devemos aproveitar que estamos começando uma participação, mas sabendo que vamos enfrentar um dos melhores rivais.

Sobre como o Leão chega para o jogo, Romero ressalta que Vojvoda conhece bem o adversário.

“É uma equipe dinâmica, que vai propor seu estilo. Seguramente, vai ser uma partida aberta em muitas situações. Evidente o cenário vai estar a favor do River por condições locais. Mas nós temos um grande treinador argentino, temos outro companheiro argentino, sabemos o que vamos enfrentar e queremos fazer uma grande partida”, avaliou.

Para ele, a estratégia diante dos conhecidos ‘hermanos’ é manter a intensidade do grupo.

“Estaremos ligados, porque o jogo não permite outra coisa. É um jogo de muita concentração. Vai ser definido em detalhes. Vamos tentar voltar aos rendimentos individuais de cada jogador, antes das derrotas que tivemos, para elevar o nível de todo o time”, comentou.

Silvio destaca que o jogo será especial não só por jogar no país natal, mas pela histórica participação do clube na competição.

“Para nós, para todas as pessoas do Fortaleza, é a primeira participação na Libertadores. Fazer um bom jogo aqui, conseguir uma vitória, certamente será muito importante. Ficará na memória de toda a torcida. Por isso tem algo especial. Eu sou argentino e conheço a metodologia e o que significa o River Plate no país, em especial por ser Copa Libertadores”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: