Silvana Lima conquista ouro no Campeonato Pan-Americano de Surfe

A surfista cearense Silvana Lima garantiu mais uma medalha para a coleção. Aos 38 anos, ela garantiu o ouro nas finais do shortboard No masculino, Krystian Kymerson garantiu o lugar mais alto do pódio. Assim, o Brasil dominou e levou o título geral do Campeonato Pan-Americano de surfe neste sábado (30), em Santa Catalina, no Panamá.

Silvana viu a canadense liderar a bateria final com 7.60 pontos. No entanto, a cearense usou toda a experiência para entender o momento certo para aproveitar as melhores ondas. Assim, ela somou 13.16 pontos e abriu boa vantagem para a surfista de Barbados, Chelsea Tuacha, que ficou com 9.77. A Argentina, com Lucia Indurian, levou o bronze (9.50).

Entre os homens, a disputa foi mais acirrada. Krystian e Cody Young brigaram ponto a ponto pela liderança. Porém, na última onda, o brasileiro alcançou 17.04 de pontuação. Já o adversário canadense terminou com 16.44. Ouro e prata definidos, o bronze foi para o argentino Leandro Usuna (14.10 pontos). No total, a delegação brasileira somou 12.350 pontos.

PAN-AMERICANO E PARIS 2024

O torneio vencido por Silvana e Krystian é qualificatório para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Com o resultado, a dupla está pré-classificada para a competição. A prioridade da distribuição de vagas é para os atletas que vão participar dos Jogos Mundiais de Surfe, em maio. Se nenhum brasileiro ficar entre os 5 melhores das Américas, eles conseguem ir ao Pan.

Caso consiga disputar o Pan de Santiago, ainda em 2023, a cearense pode somar bom resultado e garantir vaga para Paris 2024. Apenas Tatiana Weston-Webb está na elite mundial do surfe e já garantida nos próximos jogos olímpicos. No masculino, o Brasil pode ter até duas vagas através da WSL.