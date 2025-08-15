Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Setoristas do Fortaleza: Ivan Bezerra fala sobre função de repórter | Jogada do Leão #28

Episódio tem a participação do jornalista Ivan Bezerra

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:30)
Jogada
Legenda: Ivan Bezerra, jornalista e ex-setorista do Fortaleza no SVM

O jornalista Ivan Bezerra, que foi setorista do Fortaleza por mais de 36 anos no Sistema Verdes Mares, conta um pouco da trajetória profissional no Jornalismo Esportivo. Identificado pela cobertura do Tricolor de Aço, Ivan relatou as vivências, os diversos momentos que viu do Leão do Pici, comentou sobre a atual fase do clube e as boas histórias da profissão.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação do jornalista Ivan Bezerra.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO:

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará anuncia atacante Paulo Baya, ex-Fluminense

Jogador chega por empréstimo até o fim do ano, vindo do Primavera (SP)

Vladimir Marques Há 22 minutos

Jogada

Por vaga inédita na 2ª Fase, Floresta tem como trunfo 3ª melhor defesa da Série C

Verdão tem 3 rodadas para definir classificação e continuar sonhando com o acesso

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto do atacante Santiago Moreno, novo reforço do Fluminense, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID)

Jogada

Fluminense tem reforço para enfrentar o Fortaleza na Série A do Brasileirão; veja

Equipes se enfrentam neste sábado, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Daniel Farias Há 2 horas
Ivan Bezerra, jornalista e ex-setorista do Fortaleza no SVM

Jogada

Setoristas do Fortaleza: Ivan Bezerra fala sobre função de repórter | Jogada do Leão #28

Episódio tem a participação do jornalista Ivan Bezerra

Redação Há 2 horas
Foto de Salah, jogador do Liverpool, durante jogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Isidro Pitta em ação pelo Bragantino

Jogada

Bragantino enfrenta Ceará com reforço e nove desfalques; veja lista

As equipes se enfrentam neste sábado (16), na Arena Castelão

Alexandre Mota 15 de Agosto de 2025