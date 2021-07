Seleção feminina de handebol conquista primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio

A seleção feminina de handebol conquistou a primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta terça-feira (27). Contra a Hungria, o Brasil triunfou por 33 a 27, na segunda partida do Grupo B.

Na estreia, a seleção brasileira empatou com as atuais campeãs olímpicas, as russas. Portanto, se mantém invicta até aqui. Contra as húngaras, o Brasil dominou o placar durante praticamente todo o jogo.

Os destaques foram no ataque. Ana Paula e Samara marcaram 7 vezes e Duda Amorim, ex-melhor do mundo, 6.

Nos instantes finais da partida, um susto. Em um contra-ataque da Hungria, a goleira Babi, que vem sendo destaque do Brasil até aqui na competição, se chocou com Giulia Guarieiro, e ambas foram substituídas.

Ao fim da partida, o elenco comemorou todo junto.

Tentativa de superação

A seleção brasileira tenta superar o melhor resultado da história do handebol feminino do Brasil em Jogos, o quinto lugar da Rio-2016.

Em Tóquio, os países estão divididos em dois grupos de seis seleções. Oito avançam às quartas de final.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte