Saulo Mineiro é anunciado pelo Yokohama e mostra gratidão pelo Ceará

O atacante Saulo Mineiro foi anunciado oficialmente pelo Yokohama FC, do Japão. Ele será companheiro de Felipe Vizeu, que foi anunciado ontem (21). Saulo foi negociado com o Yokohama FC, do Japão, por 1,5 milhões dólares (cerca de R$ 7,89 milhões) e se tornou uma das maiores vendas da história do clube. O Vozão tem direito a 90% deste valor da venda, equivalente a R$ 7,1 milhões.

O atacante teve uma passagem exitosa pelo Ceará, lembrada com a marca da superação. Logo em sua chegada ao clube, o jogador foi diagnosticado com uma doença arterial coronariana e precisou passar por um procedimento cirúrgico no coração - o que lhe rendeu o apelido de "Coração Valente".

Saulo Mineiro ex-atacante do Ceará "O Ceará ficará para sempre no meu coração. Sou muito grato ao clube, ao presidente, que nunca desistiu de mim, acreditou no meu potencial e proporcionou para mim e minha família algo que eu sonhava muito, que foi a cirurgia no coração"

No Vovô

Após o susto em seu início no Ceará, Saulo revezava entre jogos do profissional e a equipe Sub-23 do Vozão. Pelos Aspirantes, o atacante balançou as redes cinco vezes, em três jogos, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da categoria.

O desempenho no Aspirantes credenciou Saulo a ter oportunidades na equipe principal com Guto Ferreira e se firmar. Ao todo, Saulo vestiu a camisa alvinegra em 49 partidas e marcou 12 gols.

Agora em novo clube, Saulo demosttrou gratidão ao Vovô, relembrando sua trajetória.

"Serei grato ao clube para sempre. Eu sinto gratidão por esse clube, por todos os profissionais, comissão técnica, funcionários e torcida. Foi a primeira vez que tive contato com um clube gigante, o maior do Nordeste, e ficará marcado na minha história. Foram dez meses intensos e saio muito feliz. Pelo meu desempenho, crescimento em campo e por ter ajudado o clube", concluiu o atacante.