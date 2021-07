Ex-Ceará atacante Felipe Vizeu é anunciado pelo Yokohama, do Japão

O atacante Felipe Vizeu foi anunciado pelo Yokohama, do Japão. O jogador, que estava no Ceará até o último dia 29, foi novamente emprestado pelo seu clube de origem, a Udinese/ITA. O atacante jogará ao lado de Saulo Mineiro, que foi seu companheiro no Vovô, e foi negociado com o time japonês.

Pelo Ceará, Vizeu disputou 32 partidas e marcou cinco gols entre 2020 e 2021. Na atual temporada, foram 18 jogos, 12 como titular e 3 gols.

Entre os momentos mais marcantes de Vizeu com a camisa do Ceará, o seu 1º gol pela equipe, na Série A de 2020 no empate em 2 a 2 com o Atlético/MG no Castelão, e o gol da vitória diante do Coritiba, no Couto Pereira, que classicou matematicamente o Alvinegro para a Copa Sul-Americana de 2021.

Mas o desempenho abaixo do esperado fez com que o Ceará não renovasse o empréstimo com a Udinese, devolvendo o jogador.