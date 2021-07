Felipe Vizeu e Saulo Mineiro, ex-Ceará, são contratados pelo Yokohama FC, do Japão

Ex-atletas do Ceará, que atuavam juntos no clube, Felipe Vizeu e Saulo Mineiro agora defendem as cores do Yokohama FC, do Japão. As contratações dos atletas foram finalizadas nos últimos dias.

O atacante Felipe Vizeu, 24, com passagens por Flamengo e Grêmio, pertence à Udinese, da Itália, com a qual tem vínculo até o meio de 2023. Sem espaço no Alvinegro, já havia acertado sua saída do clube no mês passado. No Yokohama, fechou contrato de empréstimo por um ano.

Legenda: Saulo Mineiro em campo pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha

Já Saulo Mineiro, também com 24 anos, assinou contrato de três anos com o clube japonês. O Yokohama pagará U$ 1,5 milhão pelo atleta. O Ceará tem direito a 90%, enquanto os 10% restantes são do Volta Redonda.