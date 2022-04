Salah brilha, Liverpool vence Manchester United e assume liderança provisória do Campeonato Inglês

O Liverpool venceu o Manchester United nesta terça-feira (19) por 4 a 0, em Anfield, em duelo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Inglês. Luis Díaz, Salah (2x) e Mané marcaram os gols da partida.

Com a vitória, a equipe de Jürgen Klopp chegou aos 76 pontos e assumiu a liderança provisória da Premier League. Vale pontuar que a equipe tem uma partida a mais que o rival Manchester City. O time de Pep Guardiola enfrenta o Brighton nesta quarta-feira (20). Em caso de triunfo, os citizens retornam à 1ª colocação.

A equipe de Klopp volta a campo no domingo (24), às 12h30 (horário de Brasília), contra o Everton, em Anfield.

Homenagem

O confronto diante do United foi marcado também por uma homenagem ao atacante português Cristiano Ronaldo. O atleta perdeu um dos filhos na última segunda-feira (18). Nas arquibancadas, torcedores aplaudiram CR7, empunharam camisa do astro e cantaram You'll Never Walk Alone.