Torcedores do Liverpool homenageiam Cristiano Ronaldo em Anfield aos sete minutos do 1° tempo

Os torcedores do Liverpool homenagearam o atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, em Anfield, nesta terça-feira (19) em duelo pela 30ª rodada da Premier League. Aos sete minutos do 1° tempo, em alusão a camisa utilizada pelo português, a torcida cantou You'll Never Walk Alone e bateu palmas, visando homenagear o atleta que perdeu um dos filhos gêmeos no parto na última segunda-feira (18).

👏👏👏



A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN



Watch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/DzHiR7gfhM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 19, 2022

Nas arquibancadas de Anfield, um torcedor empunhou a camisa do CR7.

7-minutes in, Liverpool and Man United fans show their support for Cristiano Ronaldo and his family. ❤️ pic.twitter.com/5TCxj5oxKO — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2022

Nas redes sociais, o Manchester United ressaltou a homenagem para o atacante. "Uma homenagem emocionante a Cristiano (Ronaldo) e seus entes queridos com sete minutos jogados em Anfield", escreveu.

A moving tribute to @Cristiano and his loved ones with seven minutes played at Anfield. #MUFC | #LIVMUN — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

Ausência de Cristiano Ronaldo

O atacante português ficou de fora do confronto contra o Liverpool em virtude do falecimento do filho. Para a posição, o técnico Ralf Rangnick escalou o inglês Marcus Rashford.