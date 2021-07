Saiba como surgiu as Olimpíadas; Era Moderna completou 125 anos em abril

O maior evento poliesportivo do mundo está próximo de começar. Nesta sexta-feira (23), data de abertura oficial olímpica, os Jogos Olímpicos de Tóquio, além de reunir os melhores atletas do mundo, celebrarão os 125 anos da 'Era Moderna' das Olimpíadas, iniciado por Barão de Coubertin (Pierre de Coubertin), em abril de 1896, em Atenas.

A primeira Olimpíada realizada na 'Era Moderna' continha apenas nove modalidades. Na edição de Tóquio, em 2021, serão 46 modalidades disputadas, com aproximadamente 12.500 atletas.

Legenda: Estátua de Barão de Coubertin, em Atenas, na Grécia Foto: Reprodução/Internet

História dos Jogos Olímpicos

Na mitologia grega, os Jogos Olímpicos foram criados bem antes da Era Moderna. O herói Hércules criou as Olimpíadas cerca de 2.500 a.C., na Grécia Antiga, para homenager Zeus, seu pai. Porém, os primeiros registros olímpicos são de 776 a.C., quando atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados.

Vale ressaltar que as disputas das Olimpíadas eram apenas para homens. As mulheres eram proibídas de participar e assistir. As atletas, no entanto, tinham um torneio próprio, disputado pouco antes dos Jogos Olímpicos: Herea. O nome era uma homenagem a Hera, esposa de Zeus.

A última Olimpíada da Era Antiga foi realizada em 393 a.C. O imperador Teodósio I cancelou os Jogos, após proibir adoração aos deuses gregos. Ao todo, foram realizados, antes da Era Moderna, 293 edições dos Jogos Olímpicos.

Legenda: Atletismo no Estádio Panatenaico, em Atenas 198 Foto: Olympic Channel

Crescimento das Olimpíadas

O status de "maior evento poliesportivo do mundo" não é à toa. São 205 países reunidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, além de aproximadamente 12.500 atletas, com mais de 339 eventos sendo realizados em 42 locais do Japão.

O reconhecimento veio através de investimento, visando a estruturação das cidades-sedes que recebem o evento. Além disso, a midialização tem fator preponderante para que os atletas busquem as medalhas olímpicas.

