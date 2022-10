Ronaldo revela que tentou comprar o Brentford, clube da Premier League

O ex-jogador Ronaldo revelou que chegou a negociar a compra do Brentford, clube da Premier League, em 2017. A tentativa de compra ocorreu antes do brasileiro investir no Real Valladolid. O Fenômeno também é dono do Cruzeiro.

O agora empresário afirmou que a vontade dele era adquirir um time do campeonato inglês, pelo nível da competição e, por isso, sondou o Brentford. O acordo quase chegou a ser feito, mas não foi concluído.

"Acho que foi um erro não fazer isso, mas por enquanto é muito caro. Eu estava muito perto de comprar o Brentford, há cinco ou seis anos. Eu estava muito perto de fechar o negócio. Eles estão indo muito bem, mas agora tenho dois clubes, dois problemas e não tenho paz nos finais de semana", explicou Ronaldo.

Ronaldo tem investimento no Valladolid e comprou o Cruzeiro. O time brasileiro acabou de conquistar a Série B do Brasileiro e vai disputar a Série A em 2023.

