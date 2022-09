Roberto Carmona, ícone do jornalismo esportivo, morre aos 86 anos em SP

O jornalista esportivo Roberto Carmona morreu neste domingo (4) aos 86 anos em São Paulo. Ele é considerado um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro.

Familiares informaram que Carmona havia sido internado para realizar uma cirurgia na coluna. Ele não resistiu a complicações em decorrência do procedimento e morreu.

Nascido em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, o jornalista deixa quatro filhos e oito netos.

O velório será realizado a partir das 8h desta segunda-feira (5) no Cemitério do Araçá, no bairro Sumaré, na capital paulista. O enterro ocorre ainda durante esta manhã.

Ícone do jornalismo esportivo

Durante quase seis décadas, Carmona cobriu à beira do campo partidas de futebol disputadas pelos principais times de São Paulo. O repórter integrava a equipe da Rádio Transamérica.

Sua trajetória foi narrada em detalhes no livro "O Senhor do Rádio: a Fantástica História de Roberto Carmona, o Repórter que Viveu os Anos Dourados do Rádio Esportivo Brasileiro", escrito por Cristiano Silva e publicado neste ano

pela editora Kelps.

Times e companheiros de trabalho de Carmona lamentaram a sua morte. Em nota, a Rádio Transamérica também lamentou o falecimento.

"Notícia triste. Morre a voz marcante da Transamérica, Roberto Carmona, uma lenda do jornalismo esportivo e da história do rádio. Seu legado nunca será esquecido", afirmou.