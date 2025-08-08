Rinaldo, o Homem-Raio: ídolo do Fortaleza completa 50 anos | Jogada do Leão #27

Rinaldo, ex-atacante e ídolo do Fortaleza, chega aos 50 anos neste mês de agosto. Chamado pela torcida de “Homem-Raio”, acumula três títulos de campeonato cearense pelo Leão e conquistou duas artilharias, sendo uma delas pelo Brasileirão em 2004, com 108 gols marcados no Tricolor de Aço. Hoje, é funcionário do clube e vai falar um pouco da trajetória dele no futebol.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação do ex-atacante, ídolo do Fortaleza e, atualmente, auxiliar técnico do Sub-17 do Fortaleza, Rinaldo, o homem-raio.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5.

