Rinaldo, o Homem-Raio: ídolo do Fortaleza completa 50 anos | Jogada do Leão #27

Episódio tem uma entrevista exclusiva com Rinaldo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:49)
Jogada
Legenda: Rinaldo, o homem-raio

Rinaldo, ex-atacante e ídolo do Fortaleza, chega aos 50 anos neste mês de agosto. Chamado pela torcida de “Homem-Raio”, acumula três títulos de campeonato cearense pelo Leão e conquistou duas artilharias, sendo uma delas pelo Brasileirão em 2004, com 108 gols marcados no Tricolor de Aço. Hoje, é funcionário do clube e vai falar um pouco da trajetória dele no futebol.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação do ex-atacante, ídolo do Fortaleza e, atualmente, auxiliar técnico do Sub-17 do Fortaleza, Rinaldo, o homem-raio.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO:

 
