A agenda do futebol americano da última quinta-feira (22) contou com partidas da pré-temporada da National Football League (NFL). Veja abaixo quais foram as partidas disputadas nesta quinta e os resultados de cada uma delas.

RESULTADOS DA NFL DE QUINTA-FEIRA (22)

NFL (PRÉ-TEMPORADA)

Cincinnati Bengals 14-27 Indianapolis Colts

Kansas City Chiefs 21-34 Chicago Bears