Real Madrid x Valencia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Valencia se enfrentam em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece nesta quinta-feira, (2), no estádio Santiago Bernabéu, às 17h.

Na classificação do campeonato, as equipes estão distantes. O Real Madrid ocupa a 2ª posição, com 42 pontos, atrás somente do Barcelona, e o Valencia está em 14º lugar, com 20. Nas últimas rodadas das equipes, o time comandado por Ancelotti empatou sem gols contra o Real Sociedad e o Valencia foi derrotado pelo Valladolid por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN, Star+ e Bet 365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Nacho, Éder Militão, Rudiger e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Vini Jr e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti

Valencia: Mamardashvili; Mosquera, Eray Comert, Ozkacar e Gayá; Musah, André Almeida e Toni Lato; Samu Castillejo, Samuel Lino e Cavani. Técnico: Voro González

REAL MADRID X VALENCIA | FICHA TÉCNICA

Data: 02/02/2023

Horário: 17h

Local: Santiago Bernabéu

Árbitro: Javier Alberola Rojas