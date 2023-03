Real Betis x Manchester United: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Betis e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, (16), pelo segundo jogo das oitavas de final da Liga Europa. A partida acontece no estádio Benito Villamarín, às 14h45 (horário de Brasília).

No primeiro jogo o Manchester United venceu o Real Betis por 4 a 1, com gols de Rashford, Antony, Bruno Fernandes e Wout Weghorst. Ayoze Pérez diminuiu para o Betis.

O Manchester United em sua última partida empatou contra o Southampton sem gols. A equipe comandada por Ten Hag chega após a conquista da Copa da Liga Inglesa. A equipe inglesa ocupa o 2º lugar na Liga Europa com 15 pontos.

O Real Betis chega após três partidas sem vencer na temporada. No último jogo o Betis empatou em 1 a 1 contra o Vilarreal e segue na missão de entrar no G4 do Campeonato Espanhol. Na Liga Europa a equipe ocupa a 1ª colocação do Grupo C com 16 pontos.

ONDE ASSITIR

O jogo vai ter transmissão do Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Betis: Bravo, Miranda, Edgar, Pezzella e Sabaly; Guido Rodriguez, William Carvalho, Canales, Perez e Joaquin; Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez (Maguire) e Malacia; Casemiro, Fred (Sabtizer), Sancho, Bruno Fernandes e Rashford; Weghorst. Técnico: Erik Ten Hag.

REAL BETIS X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

Data: 16/03/2023

Horário: 14h45

Local: Estádio Benito Villamarín

Árbitro: Srdan Jovanovic