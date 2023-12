Rayssa Leal é vice-campeã do Mundial de Skate Street no Japão

Neste domingo (17), Rayssa Leal ficou com o vice-campeonato do Mundial de Skate Street, realizado em Tóquio, capital do Japão. A medalhista olímpica foi a única brasileira presente na decisão, mas acabou sendo superada pela japonesa Yumeka Oda.

Em determinado momento da final, Rayssa chegou a liderar com 261.90 pontos. No entanto, Oda fez 265.75 pontos e levou o ouro. Nishiya Momiji completou o pódio e ficou com o bronze.

RAYSSA LEAL É VICE-CAMPEÃ MUNDIAL! 🥈



Nossa fadinha teve mais uma atuação brilhante e ficou com o segundo lugar no Mundial de Skate Street em Tóquio! 🇯🇵



Na grande final, repleta de emoções, Rayssa somou 261.90 pontos e garantiu a prata! 🛹🇧🇷



É mais uma importante medalha para… pic.twitter.com/NpGloX7aPI — Time Brasil (@timebrasil) December 17, 2023

Na disputa, a soma da pontução de cada skatista teve como base uma volta com duas manobras. Na primeira, a brasileira alcançou a pontuação de 84.15, mas viu a rival chegar a 84.22 pontos durante sua segunda volta.

Em uma batalha de tirar o fôlego, Rayssa realizou um flip seguido de um tailslide chegou aos 90.91 pontos. Porém, a japonesa arriscou tudo e conseguiu acertar um feeble flip, chegando aos incríveis 94.80 pontos e reassumindo o primeiro lugar.

SALDO POSITIVO

Mesmo com o vice-campeonato, Rayssa termina o ano com um saldo positivo. Foram três pódios em mundiais. Além da medalha de prata no Japão, em fevereiro, ela venceu a edição de 2022 da World Skate realizou e, no começo de dezembro, foi campeã do Super Crown, o mundial da SLS, principal liga de skate street.