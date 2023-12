Rayssa Leal avança à final do Mundial de Skate Street; confira dia e hora da final

A brasileira Rayssa Leal teve uma participação mais discreta na semifinal do Mundial de Skate Street, mas garantiu a sua vaga na final com a quarta colocação geral, em Tóquio, no Japão. A medalhista olímpica é a única brasileira na decisão, já que sua compatriota Pâmela Rosa não esteve em seus melhores dias e acabou ficando em 15º lugar.

Após conquistar o Super Crown, em São Paulo, Rayssa Leal não vem tendo dificuldade para brigar por mais um título. Nas quartas de final, avançou com o segundo melhor tempo na série. Já na madrugada deste sábado (16), anotou 241,82 pontos e garantiu a quarta posição. Pâmela Rosa ficou com 171,30.

Ficaram à frente de Rayssa: a australiana Chloe Covell (259,56), que inclusive, liderou a fase de quartas de final, além das japonesas Yumeka Oda (249,00) e Funa Nakayama (242,96). Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Momiji Nishiya terminou em sexto (238,04), atrás de Liz Akama. Coco Yoshizawa e Chanxi Cui também se classificaram.

Legenda: Chloe Covell Foto: TIM NWACHUKWU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Neste sábado, Rayssa Leal começou errando e precisou correr contra o prejuízo para conseguir uma vaga na final. Na segunda tentativa, já somou 72,43 pontos e manteve o nível para carimbar a classificação, com as notas 85,15, 82,11 e 84,24.

No masculino, o Brasil ficou sem representante na final. Gabryel Aguilar foi o único a estar na semifinal, mas ficou apenas na 14ª colocação e se despediu do Mundial de Skate Street. O paulista, de 24 anos, somou um total de 224,95 pontos e acabou superado por 13 de seus adversários. Quem liderou a sessão foi o americano Nyjah Huston, com 266,99.

Finais

A final feminina acontece neste domingo (17), a partir das 2h15 da madrugada. A decisão do masculino acontecerá às 3h40, ambas as decisões, no horário de Brasília.