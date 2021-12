Rapper Djonga alega racismo após viralizar vídeo onde acerta soco em segurança no Mineirão

O rapper Djonga divulgou um vídeo onde alegou ter sofrido racismo de um segurança na final da Copa do Brasil, realizada no estádio Mineirão. Uma gravação que circula nas redes sociais mostra o músico acertando um soco no rosto do vigilante.

Na sua conta no Instagram, Djonga argumentou que estava no Mineirão como convidado da CBF e que só reagiu porque foi vítima de racismo pelo segurança envolvido na confusão.

"Podia ficar horas aqui contando pra vocês o que aconteceu ontem no Mineirão que ainda ia dar um debate gigante, quando eu dei um soco na cara do segurança. O vídeo que está rolando é um pedaço de uma situação que vem se arrastando desde semana passada. Estava lá como convidado da CBF, enfim..."

Veja vídeo sobre o caso envolvendo Djonga

"Sobre racismo, discriminação, não dá pra explicar. Uns vão acreditar, outros não vão. Uns vão falar que é vitimismo, enfim, é isso. Agora, eu reagi, na maioria das vezes eu não reajo. Se eu reagisse todas as vezes que alguém me trata com discriminação, todo dia vazaria vídeo meu, tá ligado?. Dessa vez eu reagi e tá feito, entendeu? O que aconteceu, eu nunca vou conseguir provar, mas é isso", comentou.

Nota oficial da administração do Mineirão

O Mineirão teve conhecimento do fato envolvendo o rapper Djonga e a equipe de vigilantes da área de hospitalidade, ocorrido nesse domingo (12), durante o jogo Atlético x Athletico-PR, pela Copa do Brasil. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão, localizada no próprio estádio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Mineirão lamenta e repudia qualquer ato de violência, e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.