Ramon faz mudanças em último coletivo da seleção pré-olímpica no Brasil

O técnico Ramon Menezes fez mudanças na escalação da seleção brasileira pré-olímpica no último treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nesta terça-feira, antes da viagem da delegação para a Venezuela. O Brasil estreará no Torneio Pré-Olímpico no dia 23, contra a Bolívia.



Ramon sacou do time o trio formado por Kaiki Bruno, Khellven e Maurício. E promoveu as entradas de Alexsander, Marlon Gomes e Gabriel Pec, respectivamente, no coletivo desta terça.

Com estas alterações, o provável time titular da seleção no Pré-Olímpico terá Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Alexsander; Bruno Gomes e Andrey Santos; Gabriel Pec, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Legenda: John Kennedy é titular da Seleção Pré-Olímpica do Brasil Foto: Joilson Marconne / CBF



Até o jogo-treino de domingo, contra o Boavista, o treinador vinha tratando Kaiki Bruno, Khellven e Maurício como titulares. Nesta terça, John Kennedy não esteve no gramado. Endrick foi um dos titulares e marcou duas vezes no coletivo de 11 contra 11.

Última atividade

A atividade desta terça foi a última da seleção em solo brasileiro antes da viagem da delegação para a Venezuela, na manhã desta quarta-feira. O período de treinamentos na Granja Comary começou no dia 8 deste mês e contou com treinos diários no campo, em dois períodos em alguns dias, e também um jogo-treino, no fim de semana.



O Torneio Pré-Olímpico será disputado entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A seleção brasileira competirá no Grupo A, ao lado de Bolívia, Colômbia, Equador e a anfitriã Venezuela.