Rádio Verdinha faz sua primeira transmissão de futebol feminino na história

A Verdinha, emissora de rádio do Sistema Verdes Mares, segue cumprindo sua missão de aproximar cada vez mais os ouvintes de sua paixão dentro do futebol. Pensando nisso, a rádio vai transmitir o jogo entre Flamengo x Ceará, neste domingo, (5), pela Supercopa do Brasil, marcando a estreia da emissora na transmissão do futebol feminino.

As equipes se enfrentam às 10h30 no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O jogo também poderá ser acompanhado na TV Verdes Mares.

A estreia não vai ser apenas da Verdinha com a primeira transmissão de futebol feminino da emissora, mas também de Denise Santiago. Acostumada a apresentar o programa Jogada, a jornalista vai estrear na função de comentarista. A narração da partida vai ficar por conta de Jota Rômulo.