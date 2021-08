Quintero publica mensagem em tom de despedida do Fortaleza; clube despista

O zagueiro Quintero postou uma mensagem nas redes sociais, nesta segunda-feira (16), em tom de despedida do Fortaleza. Sem atuar desde junho, o atleta de 26 anos publicou foto da festa na Arena Castelão no término da temporada de 2019 e escreveu “fim de uma bela história”.

Legenda: Publicação de Quintero nas redes sociais em tom de despedida do Fortaleza Foto: reprodução / Instagram

Procurado pelo Diário do Nordeste, o clube comunicou que “se manifestará oficialmente quando houver conclusão de operação em andamento''. O atleta tem contrato até dezembro de 2022.

No Pici desde 2019, o defensor colombiano soma 96 jogos. Na história, é o estrangeiro com mais atuações com a camisa tricolor. Ao todo, conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2019-2020-2021) e uma Copa do Nordeste (2020), além da vaga para a Copa Sul-Americana (2019).

Na atual temporada, participou de 13 partidas. Sem espaço com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, entrou em campo pela última vez em 30 de junho, quando foi expulso na vitória contra a Chapecoense por 3 a 2 pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro.