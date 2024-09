O Fortaleza foi derrotado pelo Corinthians, por 2x0, no jogo da ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, dentro do Castelão. Com o resultado adverso, a situação do Tricolor no confronto não é simples. Mas o que pode ser feito para o time conseguir um resultado inédito em Itaquera e se manter vivo no sonho do título da Sula? Acompanhe o episódio desta semana com Marta Negreiros, Alexandre Mota e Daniel Farias e veja os cenários que o Leão tem pela frente.

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO