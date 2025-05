Próximo adversário do Ceará, Atlético Mineiro empata com o Cienciano na Sul-Americana

Próximo adversário do Ceará no Brasileiro, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o Cienciano, do Peru, nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, em duelo válido pela 6ª e última rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time mineiro terminou na vice-liderança do grupo H com 9 pontos e vai pegar o Atlético Bucaramanga, que ficou em terceiro no grupo do Fortaleza na Libertadores, nos playoffs do torneio continental.

A partida decisiva valia classificação e briga pela liderança do grupo H. O Galo fez uma partida abaixo e foi vaiado pela torcida. No jogo, Lyanco abriu o placar de cabeça, aos 42 minutos da primeira etapa. Cueva, ex-São Paulo e Santos, empatou para a equipe peruana aos sete minutos depois, ao converter penalidade nos acréscimos da etapa inicial. No segundo tempo, as equipes criaram várias chances, mas o placar seguiu o mesmo.

ZOAÇÃO ENTRE OS TIMES

Após treinar em campo sintético, em quadra alugada, o Cienciano postou, nas redes sociais, provocações ao Atlético Mineiro após o resultado da partida. "Nos colocaram num campo sintético de futebol 7 e fomos para as oitavas de final da Sul-Americana como líderes. Valeu, Galo", diz uma das publicações Com o empate, o Cienciano terminou como líder do grupo com 10 pontos, e o time atleticano ficou na segunda posição.

O Galo volta a campo diante do Vovô, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam no dia 1º de junho, domingo.

Nos colocaram num campo sintético de futebol 7… e fomos para as Oitavas de Final da @Sudamericana como líderes. Valeu, Galo. 😘🐓 Kkkkkkk https://t.co/j9UjuMGovc — Club Cienciano (@Club_Cienciano) May 30, 2025

* Sob supervisão de Crisneive Silveira