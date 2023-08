Popó nocauteia Júnior Dublê em menos de um minuto e desafia MC Livinho para disputa pelo cinturão

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó levou menos de um minuto para nocautear Junior Dublê, no Fight Music Show 3 deste sábado (26). A luta protagonizada pelos dois foi a grande atração do evento, realizado em São Paulo, mas não durou muito tempo.

O primeiro knockdown aplicado por Popó veio com apenas 12 segundos de luta. Dublê se recuperou, mas foi alvo de uma sequência de golpes do tetracampeão e acabou voltando a cair na lona. Apesar de ter voltado a se levantar, o córner de Dublê jogou a toalha, interrompendo a luta.

As informações são do Combate, do Globo Esporte.

Após a vitória, Popó dedicou a apresentação aos filhos: "essa vitória não conta no meu currículo, mas conta pros meus filhos", disse. Ele também elogiou a coragem de Júnior Dublê, ao ressaltar que "não é qualquer um que sobe e faz isso".

Sobre próximos adversários, ele fez um desafio a outro concorrente da noite: MC Livinho, que pouco antes venceu Dynho Alves e conquistou o cinturão do evento.

"Eu vi o Livinho nocautear o Dynho. Eu topo lutar com você. Você é muito mais novo do que eu. A Bahia é murro na cabeça. Não vai ser luta de apresentação, vai ser pra valer. Quero tomar o cinturão. Quero trocar porrada", ressaltou.

Além das lutas de Popó contra Júnior Dublê e de Dynho Alves contra MC Livinho, outros três embates agitaram o público antes dos combates de MMA.

Renato "Pobre Loco" e Rodrigo Ruiz venceram Rafael “Rey Physique” e Eduardo Munra, respectivamente.

Já o ampeão de esports, Felipe “BrTT”, fez o combate mais disputado da noite contra o rapper Caio “Nog”. O embate acabou em empate.