Isaquias Queiroz termina Mundial de Canoagem em 6º no C1 1000m e não garante vaga olímpica

O brasileiro Isaquias Queiroz ficou perto, mas não conseguiu confirmar sua vaga nas Olimpíadas de Paris-24 neste sábado. Isaquias ficou em sexto lugar na prova do C1 1.000m do Mundial de Canoagem Velocidade, em disputa realizada em Duisburg, na Alemanha. Atual campeão olímpico da prova, Isaquias marcou tempo de 3min48s860 e não conseguiu garantir uma das cinco vagas para as Olimpíadas.

O checo Martin Fuksa conquistou a medalha de ouro, seu primeiro título mundial, com tempo de 3min45s124, três segundos à frente de Isaquias. A prata ficou com o romeno Catalin Chirila, campeão mundial em 2022. Já o bronze foi para Sebastian Brendel, da Alemanha. O polonês Wiktor Glazunow terminou a prova em quarto lugar. Apenas um segundo à frente do canoísta baiano, o húngaro Balazs Adolf ficou em quinto, fechando as vagas olímpicas.

Aos 29 anos, Isaquias ainda terá novas chances de confirmar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Uma delas, inclusive, ainda neste Mundial, no qual disputará o C2 500m ao lado do brasileiro Jacky Goodman. A prova dará oito vagas olímpicas para os nove finalistas. A semifinal da prova acontece ainda neste sábado, às 11h44.

Uma nova chance será no Pan-Americano do ano que vem, que acontece na Flórida, nos Estados Unidos, durante o mês de abril. O torneio dará mais duas vagas nas Olimpíadas para as Américas.

"Foi um ano diferente para mim. Estava bem desgastado já e preferi diminuir a intensidade do treinamento. Junto ao Lauro Pinda, comecei a treinar forte de maior para cá. Sabíamos que a prova estaria muito difícil, mas queríamos ao menos ganhar a vaga olímpica. Não está nada acabado, ainda tenho o C2, mas se não conseguir o resultado, vai ter o Pré-Olímpico. Para Paris, sim, vamos fazer um treinamento intenso, é o que eu mais almejo agora", disse Isaquias em entrevista ao Sportv após a prova.

Isaquias acompanhou o nascimento do seu segundo filho, em Minas Gerais, pouco antes do embarque para o Mundial. Esta é a primeira vez que o brasileiro termina o C1 1000m do Mundial sem medalha, considerando as últimas cinco participações. Ele foi bronze em 2017 e 2018, ouro em 2019 e prata em 2022. Ele possui 14 medalhas em Mundiais de canoagem (sete ouros, uma prata e seis bronzes), além de quatro medalhas olímpicas (um ouro, duas pratas e um bronze).