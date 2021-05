Pep Guardiola comemora mais uma conquista pelo Manchester City: "a mais difícil"

O Manchester City conquistou o 7º título do Campeonato Inglês nesta terça-feira (11) com a derrota do United para o Leicester City. Com 80 pontos, ninguém mais consegue alcançar o time azul. O técnico espanhol Pep Guardiola destacou que considera essa a conquista mais difícil dentre as três que conseguiu pelo clube.

"Um título do Campeonato Inglês como nenhum outro. Este foi o mais difícil", afirmou em entrevista ao canal do clube. É a que o time terá menor pontuação - poderá chegar no máximo a 89. Em 2018, o Manchester City foi campeão com 100 pontos; em 2019, com 98, mas apenas por um ponto de diferença para o vice Liverpool.

Em 12 temporadas como técnico profissional, Guardiola tem nove títulos em ligas nacionais - desde 2008, só não saiu campeão em 2012, 2017 e 2020. Foram três títulos do Campeonato Espanhol pelo Barcelona, três do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique e agora três do Campeonato Inglês pelo Manchester City.

"Sempre vamos nos lembrar desta temporada pela forma como vencemos. Estou muito orgulhoso de ser o treinador aqui e deste grupo. Eles são tão especiais. Atravessar esta temporada, com todas as restrições e dificuldades que enfrentamos, e mostrar a consistência que temos é notável", completou.

O Manchester City pode conquistar mais um título grande na temporada, já que está na final da Liga dos Campeões da Europa, onde enfrentará o Chelsea em jogo único no dia 29 de maio.