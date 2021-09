Paraguai x Colômbia pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A sexta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 tem hoje o duelo entre Paraguai e Colômbia. O jogo acontece no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo Grupo Globo (SporTV 2).

Os donos da casa ocupam a sexta colocação na tabela de classificação, com 7 pontos, enquanto os colombianos, um degrau acima, têm 9 pontos. As duas seleções buscam somar mais pontos para alcançar o G4 que irá à Copa do Mundo. Por enquanto, Colômbia está ficando com a "repescagem mundial"..

Palpites para o jogo

Escalação

Paraguai

Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Martinez; Morel; Angel Romero, Alejandro Romero, Sanchez, Arzamendia; Amarilla. Técnico: Eduardo Berizzo.

Colômbia

Ospina; Munoz, Sanchez, Murillo, Tesillo; Uribe, Barrios; Cuadrado, Quintero, Diaz; Martinez. Técnico: Reinaldo Rueda.

Ficha técnica

Paraguai x Colômbia - 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Defensores Del Chaco, Assunção (PAR)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: SporTV 2