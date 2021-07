Paracuru homenageia surfista Silvana Lima, representante cearense nos Jogos Olímpicos

A surfista cearense Silvana Lima, representante brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é sinônimo de orgulho para a cidade de Paracuru, localizada a 87km da capital Fortaleza. A prefeitura de Paracucu instalou totens espalhados na entrada do munícipio, na Praça do Farol e no Ronco do Mar.

Os familiares da atleta, por sua vez, se reunirão em casa, ao lado de amigos mais próximos, para acompanhar a abertura dos Jogos Olimpícos de Tóquio, nesta sexta-feira (23), e as disputas de Silvana Lima. O surfe tem início previsto para o domingo (25) com as primeiras baterias sendo realizadas na praia de surfe de Tsurigasaki.

Os integrantes da banda de Paracuru estarão presentes para embalar a música "Pra frente, Brasil!".

Homenagem à Silvana Lima

A atleta cearense receberá ainda uma homenagem, em forma de grafite, de um artista paracuruense. Além disso, Silvana Lima terá sua trajetória retratada em um rap também de uma artista local.