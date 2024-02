Palmeiras x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo entram em campo neste domingo (4), às 16 horas, no Mineirão, para decidir a Supercopa Rei de 2024.

O confronto que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro coloca frente à frente o campeão brasileiro de 2023, o Palmeiras, contra o campeão da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Globo e Sportv.



PALPITES

inter@

Expectativa

"Vai ser um jogo muito legal, um clássico em uma final", comentou Gustavo Gómez. "O São Paulo é um adversário muito bom e tem grandes jogadores. É legal disputar esse tipo de jogo. Sabemos o que é jogar uma final, algo muito difícil, e estamos preparados para enfrentar um jogo assim", disse. "Faremos o nosso melhor para tentar ganhar mais um título", declarou o zagueiro paraguaio do Verdão.

O atacante argentino Calleri, do São Pailo, também comentou sobre o duelo.

"Qualquer um dos times pode levar a taça. Acho que eles têm um pouco mais de vantagem porque se conhecem há mais tempo e tem melhor time. A responsabilidade é deles, vão precisar ganhar da gente. Tomara que a gente faça o melhor para levar a taça ao Morumbi".

Homenagem a Pelé

Maior jogador de todos os tempos, Pelé será o homenageado especial da competição que abre a temporada do futebol brasileiro. A partir desta edição, a CBF passa a chamar de Supercopa Rei a decisão que reúne o Campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Campeonato Brasileiro.

O jogo no Mineirão será marcado por uma série de tributos ao Rei do Futebol, que nos deixou em dezembro de 2022.

"O Pelé merece todas as homenagens. O seu legado será sempre reverenciado pela CBF. A Supercopa Rei é uma maneira de dar ainda mais importância para a competição, que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro e já caiu no gosto nosso torcedor', afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

Treinador: Abel Ferreira

São Paulo:

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri. Treinador: Thiago Carpini