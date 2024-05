Fortaleza e Ceará estreiam nesta quinta-feira no Campeonato Brasileiro de Futsal; veja tabela

Fortaleza e Ceará estreiam nesta quinta-feira (15), no Campeonato Brasileiro de Futsal. A competição é recém criada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), e conta com dois grupos de 10 equipes. O Leão está no Grupo A, enquanto o Vovô está no Grupo B.

Pelo regulamento, as equipes se enfrentam em turno único, dentro do próprio grupo. As oito melhores equipes avançam para a fase mata-mata, onde em partidas ida e volta, com o jogo decisivo na casa da equipe de melhor campanha, vão avançando na competição.

Confira os grupos da competição

Grupo A:

Fortaleza, Estrela do Norte (AM), Vasco da Gama (RJ), Costa Rica (MS), Náutico (PE), Sapezal (MT), CRB (AL), Cruzeiro (MG), Passo Fundo (RS) e América Mineiro (MG).

Grupo B:

Ceará, Sorriso Futsal (MT), Sergipe (SE), América FC (RN), Concórdia (SC), Chopinzinho (PR), Sampaio Corrêa (MA), Apodi (RN), Yeesco (RS) e Sport (PE).

Legenda: Grupos do Campeonato Brasileiro de Futsal tem o Fortaleza no Grupo A e o Ceará no Grupo B Foto: Divulgação / CBFS



Premiação e vagas

O campeão e o vice do Brasileiro garantem vaga para a Supercopa de Futsal, torneio que classifica para a Libertadores. O vencedor da competição nacional receberá como premiação R$ 250 mil e um carro. O segundo colocado levará R$ 150 mil e o terceiro lugar, R$ 70 mil.



Leão chega embalado por títulos

O Fortaleza estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal nesta quinta-feira fora de casa. O Leão enfrenta o Vasco, às 19h, no Ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis-RJ.

O Tricolor de Aço vem embalado pelos títulos da Taça Betinho Studart e da Copa Estado do Ceará. O Tricolor de Aço, será comandado pelo técnico Olivaldo Facó, e conta com jogadores experientes, como o ala Valdin. Nascido em Fortaleza e revelado pelo Sumov, Valdin, torcedor fanático do Tricolor de Aço, saiu das terras cearenses para brilhar mundo afora.

Legenda: Valdin (à esquerda), é um dos principais nomes do Leão na temporada Foto: João Moura / Fortaleza EC

Multicampeão, seu currículo é repleto de títulos importantes por clubes e Seleção Brasileira: Campeão Panamericano em 2007, duas Copa América, seis CONMEBOL Libertadores, cinco Taças Brasil, quatro Ligas Nacionais de Futsal e outros títulos importante em sua trajetória.

Ele foi um dos destaques do título do Leão da Copa Estado do Ceará diante do São João do Jaguaribe.

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, responsável pela reativação do futsal tricolor após 16 anos, analisou as ambições do Fortaleza e o elenco montado.

"Fortaleza em todas as competições que entrar, tem que representar o seu torcedor e objetivar sempre o título. São competições difíceis, com grandes adversários. O elenco foi muito bem montado, com vários atletas cearenses, experientes, como o Valdin, torcedor do Fortaleza de coração, entre outros jovens valores", disse Alex Santiago.

Além do Campeonato Brasileiro, o Leão disputa a Copa do Brasil de Futsal e está nas Oitavas de Finais.

Desfalque para a estreia

Para a estreia, o Leão tem o desfalque do ala Two, que permanece no Departamento Médico devido a uma semi-ruptura do Ligamento Cruzado Posterior na final da Copa do Estado de Futsal. O tempo de recuperação fica em torno de 3 meses.

Jogos do Fortaleza

1ª Fase - Classificatória - Grupo A

16/05/2024 - 16:00 - VASCO DA GAMA/RJ X FORTALEZA

25/05/2024 - 16:00 - FORTALEZA X ESTRELA DO NORTE/MANAUS/AM

29/05/2024 - 20:00 - FORTALEZA X CRB/TRAIPU/AL

06/06/2024 - 20:00 - CREC/JUVENTUDE/MS X FORTALEZA

16/06/2024 - 11:00 - FORTALEZA X AMERICA FUTSAL/MG

20/06/2024 - 21:00 - PASSO FUNDO FUTSAL/RS X FORTALEZA

27/06/2024 - 19:00 - FORTALEZA X ADS SAPEZAL/MT

06/07/2024 - 16:00 - NAUTICO/PE X FORTALEZA

08/07/2024 - 20:00 - FORTALEZA X CRUZEIRO

Ceará quer reviver glórias

O Ceará chega para o Campeonato Brasileiro de Futsal querendo reviver glórias recentes na modalidade. O Alvinegro, voltou com o projeto da modalidade em 2019 após 10 anos de inatividade e faturou títulos muito relevantes como a Copa do Nordeste (2019) e Copa do Brasil (2021).

Com uma parceria com o Jijoca, o Ceará estreia no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (16), às 20h, no Ginásio Vozão, contra a ACEL Chopinzinho/PR.

O Vovô é treinador por Ramon Lima, que projetou um bom campeonato, de classificação do clube para as fases finais.

"Sabemos que aqui dentro a gente é muito forte, a torcida alvinegra vem, apoia, gosta de futsal, o Ceará criou essa identificação com o futsal, importante, precisamos fazer uma campanha boa, e trazer os mata-matas para dentro de casa".

Legenda: O Ceará tem conseguido resultados expressivos nacionalmente após o retorno do Futsal Foto: Samuel Félix/CearaSC.com

As referências do Vovô para a competição são os alas Adeírton e João César, jogadores experientes.

"A gente treina com intenção de chegar ao mais alto possível. De estar na final de todos os campeonatos. O Brasileiro é um campeonato difícil, pelo investimento de todas as equipes, mas coloco o Ceará como um dos favoritos a competição", disse Adeírton .

João César é multicampeão pelo Ceará e vai para sua 6ª temporada no clube. Ele avaliou como o Vozão chega para o torneio.

"Aqui no nosso Estado revelamos talento pelo mundo na modalidade e somos premiados em participar do Brasileiro. Vamos fazer o melhor possível. Sou um torcedor dentro de quadra, tento passar para os companheiros tão bom vestir a camisa, e quanta gente a gente leva com a gente. Com muito trabalho conseguimos chegar em grandes resultados, fez o país olhar para o futsal nossa região".

Jogos do Ceará

1ª Fase - Classificatória - Grupo B

CEARA SPORTING CLUB / CE X ACEL CHOPINZINHO FUTSAL / PR 16/05/2024 - 20:00

SAO JOSEENSE/SEMEL FUTSAL / PR X CEARA SPORTING CLUB / CE 23/05/2024 - 19:00

YEESCO FUTSAL / RS X CEARA SPORTING CLUB / CE 31/05/2024 - 20:00

CEARA SPORTING CLUB / CE X AMERICA / RN 08/06/2024 - 10:00

ASF - SORRISO FUTSAL / MT X CEARA SPORTING CLUB / CE 17/06/2024 - 20:00

CEARA SPORTING CLUB / CE X CSS/RIBEIROPOLIS FUTSAL / SE 23/06/2024 - 11:00

CEARA SPORTING CLUB / CE X CONCORDIA FUTSAL / SC 28/06/2024 - 16:00

SPORT RECIFE/INST. TODOS / PE X CEARA SPORTING CLUB / CE 07/07/2024 - 18:00

APODI FUTSAL / RN X CEARA SPORTING CLUB / CE 12/07/2024 - 20:00