Palmeiras oficializa compra de Artur por R$ 45 milhões; Veja o quanto o Ceará receberá

Depois de ser "furado" pelo Boletim Informativo Diário da CBF, que mostrou o registro da rescisão de Artur com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras, enfim, tornou oficial a contratação do atacante de 25 anos. Formado na base do time alviverde, ele assinou contrato longo, vigente até dezembro de 2027.



"Estou muito feliz, é uma honra estar representando este manto novamente. Aprendi a amar o clube desde a base, que fiz toda aqui. Estou me sentindo completamente em casa, espero ganhar mais títulos com essa camisa", afirmou o atacante. "Era um sonho estar aqui, não pensei duas vezes. É um clube que eu e minha família amamos bastante".



Artur, de fato, quis voltar. O desejo do atleta foi fundamental para o Bragantino aceitar uma proposta inferior ao que desejava. O clube de Bragança queria 10 milhões de euros, mas topou vender o seu principal jogador por 8 milhões de euros (R$ 45 milhões). O atleta, dessa maneira, valorizou R$ 18 milhões, uma vez que havia sido vendido pelo próprio Palmeiras em 2020 por R$ 27 milhões.



Além disso, segundo apurou o Estadão, o acordo prevê o pagamento de um bônus de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões) ao Bragantino por metas a serem atingidas por Artur com a camisa do Palmeiras. Entre elas, estão convocações para a seleção brasileira e conquistas de títulos.



Percentual do Ceará



Nascido em Fortaleza (CE), Artur começou a carreira nas categorias de base do Ceará antes de ir para o Verdão, em 2015, aos 16 anos. Portanto, como clube formador do atacante, o Vovô mantém 4% dos direitos econômicos e, como Mecanismo de Solidariedade, tem percentual de 0,65%. Assim, receberá 4,65% do montante de uma venda, aproximadamente R$ 2,06 milhões.

1ª passagem pelo Palmeiras

Chegando ao Verdão em 2015, aos 16 anos, o atacante trilhou seu caminho até o profissional, no qual, porém, teve pouco espaço. Foram apenas dez jogos pelo clube, sendo nove em 2018 (dois pela Copa do Brasil, cinco pelo Brasileirão e dois amistosos) e um pelo Brasileirão de 2016.



"Trabalhei com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, que é um grande parceiro. Tem algumas carinhas novas ali, mas vou conhecer todo mundo o mais rápido possível. Estou me sentindo em casa, são ótimos profissionais, que se mantiveram aqui pelo alto nível de desempenho", afirmou.



Destaque no Bragantino

Ainda em sua primeira passagem pelo Palmeiras, foi emprestado a Grêmio Novorizontino, Londrina e Bahia com o intuito de ganhar experiência. Negociado com o Bragantino no fim de 2019, tornou-se protagonista na equipe do interior - foi eleito o craque do Paulistão de 2020 e premiado com a Bola de Prata no Brasileiro de 2021.



"De fora, a gente acompanhava o trabalho magnífico do Abel e de todo o elenco, tendo a percepção de que o time tem uma identidade formada. Uma equipe muito esforçada, determinada e focada. Quero estar o mais rápido possível no elenco, vim para somar e buscar mais títulos", destacou Artur.



Seleção Brasileira

O atacante também acumula diversas convocações para a seleção brasileira na carreira. Após figurar em listas das equipes Sub-23, Sub-20 e Sub-17 do Brasil, chegou à seleção principal em 2021 para a disputa das duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.



"Estou pronto, fiz uma bela pré-temporada e estou me preparando mais ainda mentalmente, porque não é fácil vestir esta camisa, a gente sabe o peso que tem. Tenho que trabalhar bastante e tenho certeza de que vamos ganhar o título do Paulista", disse.