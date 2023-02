Novo depoimento de Daniel Alves pode piorar o caso, diz jornal

Daniel Alves, acusado de agressão sexual em uma boate em Barcelona, na Espanha, está preso desde o dia 20 de janeiro. O jogador deu um novo depoimento, segundo o jornal El Tiempo, e as palavras do atleta podem ter agravado a sua situação em relação a justiça do país.

O jogador, preso preventivamente por conta de contradições enquanto ainda prestava depoimento, voltou a falar e confessou que houve penetração vaginal com a vítima que o acusou de agressão, ato que teria sido negado pelo próprio atleta em depoimentos anteriores.

A afirmação do jogador deve mudar os direcionamentos do caso, já que agora a justiça deverá investigar se a penetração citada foi consentida ou não. Daniel Alves continua preso, mesmo com pedido de liberdade provisória solicitada pelos advogados do jogador.