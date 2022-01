Novak Djokovic surge em quadra horas após ser liberado de detenção na Austrália

O tenista Novak Djokovic foi liberado da detenção na imigração após ter recurso aceito pelo juiz Anthony Kelly. O magistrado anulou, em audiência realizada nesta segunda-feira (10), a decisão do governo da Austrália que havia cancelado o visto do atleta e ordenou a soltura imediata dele. Sem perder tempo, o número 1 do mundo já foi para a quadra.

O governo australiano vai recorrer da decisão. O ministro da imigração, Alex Hawke, afirmou que se Djoko tiver o visto cancelado outra vez, ele pode ser proibido de entrar no país pelos próximos três anos, segundo o site local “The Age”.

O caso

Em audiência, realizada na segunda-feira, o tenista tentou validar o visto de entrada na Austrália. O jogador alega que teve covid recentemente e, por isso, está qualificado para receber uma autorização especial para disputar o Australian Open sem ter sido vacinado contra a doença. Até o último sábado, a infecção de Djokovic não era de conhecimento público.

O tenista chegou a Melbourne na quarta-feira e tem sido mantido em um hotel, aguardando a liberação para jogar o torneio, sem os 14 dias obrigatórios de quarentena para os não-vacinados que chegam ao estado de Victoria. Em documento de defesa, Novak afirma que positivou para covid em 16 de dezembro e no dia 30 já não apresentava sintomas há 72 horas. No mesmo dia, recebeu autorização do diretor médico do Tennis Australia afirmando que ele estava apto a receber uma exceção médica liberando o atleta da vacinação.

O atleta diz que o caso dele foi avaliado por especialistas independentes chamados pela Tennis Australia e pelo Estado de Victoria. O Aberto da Austrália tem início dia 17 de janeiro. Apesar da liberação da entrada no país, Djokovic ainda corre o risco de ser deportado pelo governo.

"Estou satisfeito e grato que o juiz anulou o cancelamento do meu visto. Apesar de tudo o que aconteceu na última semana, quero ficar e tentar competir o Australian Open", disse o tenista em post no Instagram.

