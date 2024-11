Neymar tem nova lesão confirmada e pode ficar até seis semanas fora de campo

Neymar teve nova lesão e deve ficar afastado de quatro a seis semanas para tratar um problema na coxa. O jogador de 32 anos, que retornou aos gramados há pouco mais de duas semanas, vai desfalcar o Al-Hilal novamente. O clube saudita confirmou o problema nesta quarta-feira (6).

"Exames de imagem revelaram que Neymar Jr. sofreu uma lesão no tendão da coxa. Ele será submetido a tratamento e ao programa de reabilitação, que deve durar de quatro a seis semanas", escreveu o clube saudita em publicação nas redes sociais.

Neymar sentiu a nova lesão na segunda-feira, na vitória por 3 a 0 do Al-Hilal sobre o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia. Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo, mas precisou sair com menos de 30 minutos em campo, deixando o campo muito irritado. O brasileiro levou a mão à coxa direita após dar um pique em direção à grande área adversária. Após a partida, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o jogador ficaria pelo menos duas semanas fora de combate.

A notícia da lesão surge em meio a notícias na imprensa saudita de que o Al-Hilal estaria pensando em rescindir com Neymar. Aos 32 anos, o brasileiro tem contrato até junho de 2025 e entrou pouquíssimas vezes em campo. Por causa dos problemas físicos, ele não foi inscrito na atual edição do Campeonato Saudita e pode jogar apenas a Liga dos Campeões asiática.

Neymar ficou mais de um ano longe do futebol após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 10 voltou aos gramados em 21 de outubro deste ano e chegou a ter sua convocação para a seleção especulada, mas a comissão técnica liderada por Dorival Júnior optou por deixar o jogador fora da relação até ele adquirir ritmo de jogo.