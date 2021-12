Neymar realizará lives exclusivas para o Facebook Gaming

O jogador Neymar, 29, fechou uma parceria com o Facebook para, a partir desta sexta-feira (17), transmitir livestrems na plataforma Facebook Gaming, voltada para exibição de vídeos ao vivo de jogos ou campeonatos esportivos. As informações são da Folha de São Paulo.

A NR Sports fechou um acordo de conteúdo com a Meta, que também inclui a produção de mais vídeos na conta do atacante do Paris Saint-Germain, que conta atualmente com mais de 166 milhões de seguidores.

A primeira transmissão acontece a partir das 16 horas e poderá ser acessada na página de Neymar Jr. no Facebook, e também contará com a participação de criadores da plataforma.

"Todo mundo sabe que o mundo dos games sempre foi uma das minhas maiores paixões depois do futebol. Eu mal posso esperar para me encontrar com todos os que compartilham dessa paixão. Espero que eu e todo mundo possa se divertir muito", disse Neymar.

Com a novidade, o jogador "terá a chance de se conectar com fãs de todo o mundo por meio dos games", destacou o gerente de parcerias do Facebook Gaming, William Pimenta.